Туристические сертификаты для школьников предложили распространить на весь Северо-Запад РФ

Полпред президента Александр Гуцан считает, что проект особенно важен для отдаленных регионов округа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил распространить туристические сертификаты для школьников на весь Северо-Западный федеральный округ. Это позволит значительно увеличить турпоток в регионы и продвинуть туропроект "Серебряное ожерелье России", сообщил глава региона на заседании совета при полномочном представителе президента России в Северо-Западном федеральном округе по вопросам развития туризма.

"Еще один интересный проект для развития туризма - социальные сертификаты для школьников. Мы вошли в число регионов и запустили сертификаты для учеников пятых-девятых классов для путешествий по Вологодской области. Все школьники охвачены сертификатами. Предлагаю этот опыт распространить на весь Северо-Запад в рамках "Серебряного ожерелья" и попробовать с этими сертификатами охватить все регионы округа. Если поедет школьник, и ему в рамках сертификата компенсируют стоимость этой путевки, то за ним поедут и взрослые, родители и родственники. Этим мы тоже увеличим турпоток", - предложил Кувшинников.

Полпред президента Александр Гуцан отметил, что это особенно важно для отдаленных регионов округа. "Это очень важно для нашего самого западного региона - Калининградской области. Потому что мы говорим о развитии туризма в Калининградской области и при этом забываем, что если провести социологические исследования, то достаточно маленькая часть населения Калининградской области - 1,1 млн человек - выезжает за пределы этого небольшого субъекта Российской Федерации. Он действительно небольшой - 15 тыс. кв. км", - сказал полпред.

В феврале сообщалось, что в Вологодской области отправят в 2023 году в бесплатные путешествия по сертификатам 6 тыс. школьников в ходе нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" - вдвое больше, чем в 2022 году. На развитие школьного туризма в целом выделят в этом году 42 млн рублей из федерального и регионального бюджетов. В 2022 году в путешествиях побывали школьники из четырех сельских муниципалитетов. Поездки были организованы как минимум с одной ночевкой в гостинице категории "три звезды" с полным экскурсионным обслуживанием. Сельские ребята посетили архитектурно-этнографический музей "Семенково", Кирилло-Белозерский музей-заповедник и другие знаковые объекты области.

Программа социальных сертификатов была запущена в прошлом году как пилотный проект и стала очень востребованной. В ней приняли участие 18 регионов, в 2023 году подключились еще 11, финансирование увеличивали вдвое.