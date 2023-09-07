Российские АЭС за 31 год работы выработали свыше 4,7 трлн кВт⋅ч электроэнергии

По данным пресс-службы Росэнергоатома, в состав компании сегодня входят одиннадцать действующих станций

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Российские атомные электростанции (АЭС) за 31 год работы выработали свыше 4,7 трлн кВт⋅ч, что суммарно превышает четырехлетнее потребление электроэнергии всей страной, сообщает пресс-служба электроэнергетического дивизиона Росатома - концерна "Росэнергоатом".

Концерн, созданный 7 сентября 1992 года, является крупнейшей генерирующей компанией в России, занимая 1-е место в общем объеме выработки электроэнергии и 2-е место в мире по объему установленной мощности АЭС.

"В состав компании на правах филиалов входят 11 действующих АЭС, на которых в эксплуатации находятся 37 энергоблоков суммарной установленной мощностью свыше 29,5 ГВт. Доля атомной генерации в стране составляет около 20% от всего объема выработки электроэнергии. Ежегодно работа российских АЭС предотвращает попадание в атмосферу более 100 млн тонн углекислого газа (если бы данная электроэнергия была произведена на тепловых электростанциях)", - говорится в сообщении.

За 31 год существования Росэнергоатома построено 12 атомных энергоблоков, а также самая северная АЭС в мире - уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС), расположенная на Чукотке. В настоящее время продолжается строительство Курской АЭС-2, сооружаемой по передовому инновационному проекту ВВЭР-ТОИ.

Росэнергоатом обеспечивает более 20% мирового потребления кобальта-60, применяемого для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов. Благодаря отгрузкам с Курской АЭС, Ленинградской АЭС и Смоленской АЭС Росэнергоатом уже в этом году планирует достичь 30% доли мирового рынка.

В настоящее время концерн вышел на 6-е место в рейтинге крупнейших поставщиков услуг центров обработки данных в России. Уже работают три центра обработки данных: ЦОД "Калининский" в Тверской области, ЦОД Xelent в Санкт-Петербурге и ЦОД StoreData в Москве. На стадии проектирования и строительства находятся еще четыре площадки в различных регионах страны. В 2024 году планируется запуск в эксплуатацию ЦОД "Москва-2", крупнейшего в России дата-центра с уровнем надежности Tier IV, ЦОД "Иннополис" в Татарстане и ЦОД "Арктика" на площадке Кольской АЭС в Заполярье, что позволит Росэнергоатому войти в топ-3 операторов ЦОД.