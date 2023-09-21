Рождество Богородицы: смысл и традиции православного праздника

После того как первосвященник запретил Иоакиму приносить Богу жертву, он, отчаявшись, отправился в пустыню для молитвы. И тогда к нему явился ангел, который возвестил о том, что его просьба услышана и скоро он с его престарелой женой станут родителями. Обрадованная пара дала обет, что рожденного ребенка они посвятят служению Богу. Девочку назвали еврейским именем Мария, что означает "госпожа", "надежда". Когда Марии было три года, родители принесли ее в храм. Там ее встретил первосвященник Захария. Согласно Преданию, девочку поставили на ступени храма и она, не оглядываясь, побежала в храм, чем поразила собравшихся священников и родителей. В храме Мария воспитывалась до своего совершеннолетия и свадьбы с Иосифом.