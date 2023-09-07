7 сентября, 12:12

Польские саперы нашли 1,3 тыс. неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны

Боеприпасы обнаружили в лесу в туристическом районе в Дольношленском воеводстве на юге страны

ТАСС, 7 сентября. Множество неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны обнаружили и обезвредили польские военные. Об этом сообщило в соцсети "Х" (ранее Twitter) Генеральное командование Вооруженных сил Польши.

"Наши саперы достали около 1,3 тыс. неразорвавшихся снарядов времен Второй мировой войны в районе водопада Шкларки. Операция продолжается", - указано в сообщении.

Боеприпасы были обнаружены в лесу в туристическом районе в Дольношленском воеводстве на юге Польши. На период вывоза и уничтожения боеприпасов это место закрыли для туристов. 

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