Пушилин оценил нехватку кадров в медучреждениях ДНР в 50%

Врио главы республики видит решение этой проблемы в привлечении выпускников местного медицинского университета

ДОНЕЦК, 7 сентября. /ТАСС/. Потребность в медицинских кадрах в Донецкой Народной Республике удовлетворена только на 50%, закрывать ее планируется в том числе при помощи выпускников местного медицинского университета. Власти региона в свою очередь постараются создать все условия для обучения и работы молодых специалистов, сообщил в ходе совещания, посвященного развитию новых регионов, секретарь донецкого отделения "Единой России", врио главы ДНР Денис Пушилин.

"У нас сейчас только на 50% закрыта потребность в обеспечении медицинским персоналом. По сравнению с другими регионами у нас здесь преимущество - у нас есть медицинский университет, который выпускает достаточно квалифицированные кадры. Здесь перед нами обязательство - создавать условия для молодых специалистов, чтобы они оставались работать в республике", - сказал Пушилин.

Он добавил, что в ДНР строятся и обновляются медучреждения, чтобы обеспечить качественной помощью пациентов. Уже были возведены 4 и отремонтированы 23 объекта здравоохранения: больницы, поликлиники, ФАПы. До 2025 года планируется отремонтировать 496 объектов здравоохранения, приобрести и смонтировать 146 модульных конструкций, построить 2 новые амбулатории, 2 поликлиники, диагностический корпус, 6 стоматологических поликлиник.