В Москве смонтировали около 70% металлоконструкций фасада станции метро "Потапово"

Как отметили в Депстрое города, реализация объекта улучшит транспортное обслуживание поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка и других

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Строители ведут монтаж металлоконструкций фасада и остекление на станции "Потапово" Сокольнической линии Московского метрополитена. Работы выполнены на 70%, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"Оболочка фасада выполнена с большой площадью остекления - оно обеспечит максимальную освещенность интерьера и позволит в вечернее время выходить световому потоку, создавая визуальные эффекты снаружи и внутри здания. Монтаж металлоконструкций выполнен на 70%", - сказал Загрутдинов, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как отметили в департаменте, реализация объекта улучшит транспортное обслуживание населения поселений Сосенское, Воскресенское, Щербинка, Новомосковского административного округа города Москвы за счет создания новой скоростной беспересадочной связи между районами Москвы, а также сократит затраты времени на поездку пассажиров по городу.

Станция "Потапово" расположена на территории поселения Сосенское Новомосковского административного округа Москвы. Станция является конечной в ближайшей перспективе.

Станционный комплекс спроектирован в створе трассы автомобильной дороги "Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе" на пересечении с улицей Александры Монаховой. Выходы осуществляются через надземные пешеходные переходы вестибюля к остановкам общественного городского транспорта.

Название станции выбрано по результатам голосования на портале "Активный гражданин" в мае 2022 года. Из более 193,2 тыс. принявших участие в голосовании 43% высказались за название "Потапово".