Мордовия начнет строительство межмуниципального комбината по переработке отходов

Глава республики Артем Здунов напомнил, что перед регионами стоит задача к 2030 году перейти на современную модель переработки и утилизации отходов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Мордовии планируют в этом году начать строительство межмуниципального комбината по переработке отходов. Об этом рассказал глава республики Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"В этом году приступаем к строительству межмуниципального комбината по переработке отходов. Это будет глубокая переработка, будет утилизация "хвостов", все остальное, вплоть до RDF-топлива, будет у нас делаться. Будем заявляться и на следующий год по этой программе, работать с так называемыми зелеными облигациями регионального оператора", - сказал Здунов.

Он напомнил, что перед регионами стоит задача к 2030 году перейти на современную модель переработки и утилизации отходов. "Мы это сделаем благодаря этой программе к 2026 году. Модельная программа в Мордовии будет", - сказал Здунов.

Также глава республики отметил, что одной из основных проблем региона - изношенность коммунальных сетей, в том числе уличной канализации. "Сейчас очень внимательно смотрим проект: входить ли нам в концессию или постараться самим сформировать организацию. Потому что в конечном счете это будет ложиться на тарифы, а значит, на расходы рядового гражданина. Поэтому в данном случае, несмотря на то что мы вложили средства по нашей программе социально-экономического развития, работы там много, это один из приоритетов", - отметил он.