На Юге России число лесных пожаров сократилось в 1,2 раза в 2023 году

Среди крупных происшествий зарегистрированы случаи возгорания в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Число лесных пожаров на Юге России в 2023 году сократилось в 1,2 раза по сравнению с прошлым годом благодаря своевременному обнаружению возгораний и их оперативному тушению. Об этом журналистам сообщил начальник департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу Федерального агентства лесного хозяйства Петр Костенич.

"Ситуация с пожарами на территории Южного и Северо-Кавказского округов, если сравнивать с прошлым годом, улучшилась. По количеству пожаров - меньше в 1,2 раза, а по площади, пройденной огнем в 4,2 раза. В основном это благодаря работе сотрудников лесопожарных формирований, своевременное обнаружение пожаров и своевременное их тушение", - сказал Костенич.

По его словам, в 2023 году финансирование на патрулирование лесов из федерального бюджета увеличили на 58% по сравнению с прошлым годом, до 285 млн рублей, что позволило увеличить количество маршрутов и их протяженность на 16% - до более 109 тыс. км. Вместе с этим, в настоящее время оснащенность камерами видеонаблюдения позволяет значительно быстрее выявлять очаги возгорания и оперативно на них реагировать. "В Ростовской области 98% земель лесного фонда охвачены камерами видеонаблюдения, Крым - 55% Краснодарский край - 46, Волгоградская область - 45", - уточнил начальник департамента.

Костенич добавил, что в текущем году на Юге России зарегистрировано 54 случая лесных пожаров, площадь пройденная огнем составила 571 га. Среди крупных пожаров зарегистрированы случаи возгорания в Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае. Здесь площади пожаров составили в совокупности 461 га.

Основной причиной возникновения пожаров, по словам начальника департамента, стал переход огня с сопредельных территорий. "Это сельхоз палы и другие земли, переданные в аренду. Если в прошлом году порядка 72% земель, пройденных огнем, были от сопредельной территории, то в этом году - это уже 98%", - уточнил он.