Раскольники захватили храм канонической церкви в Киевской области

По данным телеканала "Первый казацкий", один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма и похитил антиминс

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Раскольники из Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили храм в честь святых Бориса и Глеба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Вышгороде Киевской области. Об этом сообщил телеканал "Первый казацкий".

"6 сентября группа рейдеров из ПЦУ срезала замки и ворвалась в храм святых Бориса и Глеба в городе Вышгород. Один из клириков ПЦУ осквернил алтарь храма и похитил антиминс (платок с частицей мощей православного мученика, лежащий в алтаре храма - прим. ТАСС)", - говорится в сообщении.

"Первый казацкий" также опубликовал видео, на котором группа сторонников ПЦУ в военной форме в храме всячески оскорбляла прихожан и священников, обвиняя их в "антиукраинской деятельности".

На Украине поставлена задача полностью запретить каноническую УПЦ, соответствующий законопроект по поручению президента Владимира Зеленского подготовлен правительством и внесен в парламент. Власти поощряют рейдерские захваты храмов УПЦ сторонниками ПЦУ, которая была создана в 2018 году из двух раскольнических церковных структур, а также делают все для перерегистрации религиозных общин УПЦ и их перехода под юрисдикцию ПЦУ. Как сообщал 9 июня адвокат Никита Чекман, выступающий в интересах УПЦ, только в Киевской области более 100 общин канонической церкви незаконно переведены в юрисдикцию раскольников. Власти разорвали с УПЦ договор аренды Киево-Печерской лавры и требуют от монахов покинуть обитель.