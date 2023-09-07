В районе Хорошево-Мневники возводят храм Александра Невского

Все общестроительные работы и монтаж инженерных систем планируют завершить до конца года

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Строительство храма в честь святого благоверного князя Александра Невского ведется на территории Северо-Западного административного округа Москвы по адресу: улица Мневники, владение 10. Об этом сообщил руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

"Строители уже завершили монолитные работы, сейчас ведется устройство кровли, отделка фасада. <…> До конца года планируется завершить все общестроительные работы и монтаж инженерных систем", - сказал Левкин, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Он уточнил, что здание храма на 400 прихожан имеет четыре уровня и спроектировано в виде единого объема, в котором храм поднят на стилобат. На первом этаже будут размещены служебные помещения, трапезный зал с кухней, классы воскресной школы, на втором этаже - основной храм. К главному входу ведет широкая лестница, оснащенная откидной платформой для перемещения маломобильных прихожан. Кровля стилобатной части будет использоваться как традиционное для русских храмов гульбище - открытая площадка с ограждением. На прилегающей территория в рамках благоустройства планируется организовать зону отдыха с детской площадкой.

Левкин напомнил, что работа по обеспечению ввода храмов и храмовых комплексов в эксплуатацию проводится столичным департаментом с 2014 года по поручению рабочей группы попечительского совета "Поддержки строительства храмов города Москвы", сопредседателями которого являются мэр города Сергей Собянин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. На данный момент при участии департамента в рамках реализации программы строительства храмовых комплексов на территории города введены 102 объекта.