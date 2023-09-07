В Херсонской области 8 сентября объявили нерабочим днем

Решение приняли для того, чтобы жители смогли прийти и проголосовать на выборах депутатов областной думы, отметил врио губернатора региона Владимир Сальдо

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо объявил 8 сентября нерабочим днем, чтобы жители смогли прийти и проголосовать на выборах депутатов областной думы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"Чтобы каждый житель Херсонской области смог проявить свою гражданскую позицию - проголосовать на выборах депутатов Херсонской областной думы и представительных органов муниципальных образований в Херсонской области первого созыва - принял решение 8 сентября (пятница) 2023 года сделать нерабочим днем", - написал он.