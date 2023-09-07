МФТИ проведет в сентябре в школах классный час по ИИ

Мероприятие состоится с 11 по 22 сентября, сообщили в институте

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Всероссийский классный час по искусственному интеллекту (ИИ) под названием RuCode, организованный Московским физико-техническим институтом (МФТИ), впервые в этом году пройдет в российских школах. Об этом сообщили в пресс-службе МФТИ.

"С 11 по 22 сентября в школах и колледжах РФ впервые пройдет всероссийский классный час RuCode, организованный Московским физико-техническим институтом. В занятиях смогут принять участие ребята разных возрастов с 5-го по 11-й классы школы, учащиеся колледжей. Бесплатные уроки состоят из видеолекций и практических заданий", - отметили в пресс-службе.

Методические материалы классного часа доступны всем учителям в открытом доступе на интернет-платформе и включают в себя сценарий проведения мероприятия, презентацию и видеоролики. В программу классного часа также включен интерактивный тест-игра о возможностях ИИ.

"Сегодня даже отдельные задачки со звездочкой решает нейросеть YandexGPT и аналогичные системы. Специалисты МФТИ разработали методические материалы, с помощью которых каждый учитель может в простой и увлекательной форме рассказать участникам классного часа о современных возможностях искусственного интеллекта. Предварительных знаний для проведения классного часа не требуется", - отметил директор Центра развития IT-образования МФТИ, руководитель тренерского штаба сборной России на международной олимпиаде по информатике Алексей Малеев.

По его словам, готовые материалы классного часа позволят участникам с помощью нейросетей создавать эффектные изображения и видео с цифровыми аватарами, начать подготовку к Всероссийской олимпиаде по искусственному интеллекту, у победителей и призеров которой появится возможность поступить в вуз без ЕГЭ. Учителя, проводящие классный час, смогут получить сертификат МФТИ.

Классный час проводится в рамках фестиваля RuCode по ИИ в физике, математике, инжиниринге и науках о жизни. В 2023 году фестиваль стартовал в мае и продлится до конца октября. Его участники смогут присоединиться к чемпионатам по искусственному интеллекту и алгоритмическому программированию, к научно-популярным бесплатным вебинарам о разнообразных возможностях ИИ для всех желающих, всероссийской научной конференции с международным участием "Дизайн междисциплинарных исследований в контексте сближения моделей естественнонаучного и гуманитарно-социального знания". Фестиваль RuCode проходит при грантовой поддержке Минобрнауки РФ и федерального проекта "Популяризация науки и технологий".