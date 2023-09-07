В 2023 году на дорогах Подмосковья установят свыше 70 знаков навигации

По данным пресс-службы Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона, на сегодняшний день смонтировали более 30 знаков

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 70 навигационных знаков установят на региональных дорогах Московской области в 2023 году, часть из них будет размещена по пути к туристическим объектам. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

"На региональных дорогах Московской области специалисты Мосавтодора начали установку знаков навигации, в том числе к туристическим объектам и достопримечательностям региона. Это простая и быстрая навигация для жителей и гостей Подмосковья, которая помогает ориентироваться на местности и легко добираться до нужных объектов. <…> На сегодняшний день смонтировано уже свыше 30 знаков маршрутного ориентирования. Работы по их установке завершатся до конца года - всего планируется обустроить более 70 знаков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что, к примеру, новые знаки появились на Волоколамском шоссе и на подъезде к пансионату "Снегири", в Луховицах - вблизи поворота на деревню Власьево, в Дмитрове - вблизи деревни Щетнево, а в Егорьевске - на развязке Егорьевского шоссе с трассой А-108 и на Егорьевском шоссе.