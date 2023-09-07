Специалисты из РФ провели в Таджикистане курсы повышения квалификации для местных врачей

Высококвалифицированные российские эксперты обучили 56 таджикских акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов, сообщили в посольстве России в Душанбе

ДУШАНБЕ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты российского Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии провели в Таджикистане курсы повышения квалификации для 56 врачей. Об этом сообщили в посольстве России в Душанбе.

"Высококвалифицированные российские эксперты обучили 56 таджикских акушеров-гинекологов, неонатологов и анестезиологов-реаниматологов технике оказания помощи при осложненных родах, экстренных состояниях в акушерстве, рождении детей с низкой и экстремально низкой массой тела", - говорится в сообщении.

Как отметили в посольстве, выпускники курсов получили сертификаты о повышении квалификации российского образца. "Россия оказывает поддержку дружественному Таджикистану по многим направлениям, из которых особую роль играет сфера здравоохранения. Мы рады помочь в повышении профессионализма таджикских врачей, способствовать тому, чтобы дети рождались здоровыми, а их мамам уделялось должное внимание", - цитирует пресс-служба посольства советника-посланника Веру Хуторскую.

Курсы повышения квалификации для врачей организованы по международному проекту Минздрава России "Пути снижения материнской и младенческой смертности", который реализуется с 2011 года. В 2023 году по этой программе повысят свои навыки еще 40 врачей из Таджикистана.