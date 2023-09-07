"Россия - страна возможностей" запустила проект по трудоустройству молодежи "Профразвитие"

Как отметил первый заместитель гендиректора президентской платформы Алексей Агафонов, проект объединяет более 80 работодателей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президентская платформа "Россия - страна возможностей" запустила проект "Профразвитие", направленный на помощь молодежи в профессиональном самоопределении через прохождение стажировок в российских компаниях. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

"Проект "Профразвитие" станет для участников единой точкой входа в ведущие российские компании и органы власти. Он объединяет более 80 работодателей - это промышленные корпорации, IT-компании, работодатели строительной отрасли, финансового сектора, ведущие организации в сфере спорта, туризма и НКО. Работодатели предлагают участникам проекта уже свыше 200 стажерских позиций. Сама идея проекта состоит в том, чтобы не ограничиваться возможностями стажировок", - отметил первый заместитель генерального директора АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Агафонов.

Как сообщили в пресс-службе платформы, механика проекта повторяет реальный процесс трудоустройства в компании. Участникам предстоит выбрать интересующие стажировки и составить резюме, пройти тестирование и получить оценку компетенций, выполнить тестовое задание от работодателя и представить себя на интервью с HR-специалистом. Стажерские позиции предложат Министерство спорта РФ, госкорпорация "Росатом", ОЭЗ "Алабуга", ВТБ, "Вымпелком", "Татнефть", группа компаний "Русагро" и другие работодатели.

Победители "Профразвития" получат приглашение на стажировки в компании, а финалисты - ценные призы. Регистрация на проект уже доступна на портале www.rsv.ru. Претендовать на прохождение стажировок могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет.