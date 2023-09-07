В Мордовии сообщили, что процент трудоустройства бывших осужденных вырос до 42%

Суть проекта по трудоустройству бывших осужденных состоит в том, что осужденный может получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись из мест лишения свободы, сразу устроиться на работу

ТАСС, 7 сентября. Реализация в Мордовии проекта по содействию занятости бывших осужденных позволила увеличить процент трудоустройства среди них с 3% до 42%. Об этом рассказал глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Минимум за девять месяцев [до освобождения] работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь. Кстати, для женщин это тоже очень важно - там и швейное производство, и строительная работа. Мы считаем, что получается: с 3% до 42% увеличили трудоустройство", - рассказал Здунов.

По данным правительства республики, суть проекта по трудоустройству бывших осужденных состоит в том, что осужденный может получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись из мест лишения свободы, сразу устроиться на работу. Как отмечал ранее Здунов, уникальность практики в том, что гражданин, будучи еще осужденным, знакомится с потенциальными работодателями и трудовыми обязанностями.

По словам Здунова, реализовывать проект Мордовии помогает Агентство стратегических инициатив. Решение Мордовии по социализации бывших заключенных вошло в пятерку лучших по итогам обучающей программы АСИ, опыт республики уже готовы перенять соседние регионы.