7 сентября, 13:50

В Мордовии сообщили, что процент трудоустройства бывших осужденных вырос до 42%

Суть проекта по трудоустройству бывших осужденных состоит в том, что осужденный может получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись из мест лишения свободы, сразу устроиться на работу

ТАСС, 7 сентября. Реализация в Мордовии проекта по содействию занятости бывших осужденных позволила увеличить процент трудоустройства среди них с 3% до 42%. Об этом рассказал глава Мордовии Артем Здунов в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле.

"Минимум за девять месяцев [до освобождения] работодатель изучает специалистов, которых будет потом приглашать, экзаменует их сам и уже на экзамене предлагает работать. Человек выходит, уже нет такого стресса, и спокойно продолжает жизнь. Кстати, для женщин это тоже очень важно - там и швейное производство, и строительная работа. Мы считаем, что получается: с 3% до 42% увеличили трудоустройство", - рассказал Здунов.

По данным правительства республики, суть проекта по трудоустройству бывших осужденных состоит в том, что осужденный может получить новую квалификацию, находясь в исправительном учреждении, а затем, освободившись из мест лишения свободы, сразу устроиться на работу. Как отмечал ранее Здунов, уникальность практики в том, что гражданин, будучи еще осужденным, знакомится с потенциальными работодателями и трудовыми обязанностями.

По словам Здунова, реализовывать проект Мордовии помогает Агентство стратегических инициатив. Решение Мордовии по социализации бывших заключенных вошло в пятерку лучших по итогам обучающей программы АСИ, опыт республики уже готовы перенять соседние регионы. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияМордовияЗдунов, Артем Алексеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация