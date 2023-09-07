Начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы"

Прием документов в 2023 году продлится до 1 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы" стартовал в столице, награда предназначена для тех, кто вносит значительный вклад в развитие волонтерства в городе и помогает другим уже не менее двух лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комитета общественных связей и молодежной политики.

"В столице развиваются самые разные направления волонтерства: патриотическое, культурное, социально ориентированное, событийное и другие. Правительство Москвы всесторонне поддерживает это движение. Так, в прошлом году был учрежден особый знак отличия, которым отмечено уже 30 горожан. Прием заявок на получение награды в этом году продлится до 1 октября", - приводятся в тексте слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Отмечается, что согласно регламенту документы могут подать только юридические лица, например, некоммерческие организации, образовательные учреждения или компании. В каждом заявлении указываются личная и контактная информация выдвигаемого кандидата, стаж его волонтерской деятельности и проекты, в которых он принимал участие. Нелишним будет упоминание наград и благодарностей, если они имеются.

По окончании отбора заявки изучат представители экспертного совета по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты города Москвы. В 2022 году они рассмотрели более 1 тыс. кандидатур. Среди них были школьники и студенты, педагоги, врачи, профессиональные спасатели и многие другие. Имена новых лауреатов будут озвучены в конце года.

"Бланк ходатайства размещен на странице столичного комитета общественных связей и молодежной политики. Дополнительно вопросы можно задать по телефону +7 (499) 722-69-90", - добавили в пресс-службе.