В Кубинке в рамках "Комплексной безопасности" пройдут учения со странами БРИКС

Председательство в БРИКС переходит к России в 2024 году

ДУРБАН /ЮАР/, 7 сентября. /ТАСС/. МЧС России проведет в 2024 году в Кубинке учения со странами - участниками БРИКС. Об этом заявил директор департамента образовательной и научно-технической деятельности министерства Александр Бондар.

"Председательство в БРИКС переходит к РФ в следующем году. Одним из ярчайших мероприятий, которое мы предлагаем посетить всем странам - участникам БРИКС и принять участие как в деловой, так и в активной тренировочной программе, - это учения на полях салона "Комплексная безопасность - 2024", который пройдет в конце мая - начале июня 2024 года в подмосковной Кубинке", - сообщил он журналистам во время мероприятия в ЮАР.

Глава МЧС РФ Александр Куренков 7-8 сентября совместно с делегацией находится с рабочим визитом в городе Дурбан. В пятницу на полях БРИКС состоится заседание рабочей группы по предупреждению и ликвидации ЧС.