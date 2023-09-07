"Пыхтино" стала второй полуподземной станцией в московском метро

В ходе строительно-монтажных работ было установлено 1,4 тыс. кв. м наружных и 770 кв. м внутренних витражных конструкций.

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Новая станция "Пыхтино" на открытом для пассажиров участке Солнцевской линии метро стала второй после "Мичуринского проспекта" полуподземной станцией столичной подземки. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Как и ранее, в случае с "Мичуринским проспектом", сложный рельеф местности позволил устроить витражные проемы в стене платформенного участка новой станции, находящегося ниже уровня земли. Остекление "Пыхтино" открывает с южной стороны станции панорамный вид на окрестности, в частности, на долину реки Ликовы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра добавил, что в ходе строительно-монтажных работ было установлено 1,4 тыс. кв. м наружных и 770 кв. м внутренних витражных конструкций.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что витражи отделены друг от друга монолитными колоннами, на которые опираются конструкции станционного комплекса. "С платформы пассажиры видят фактически одно большое окно на всю высоту путевой стены. Посмотреть на окружающие станцию "Пыхтино" природные объекты пассажиры смогут и с крыши станции, расположенной на уровне земли. На эксплуатируемой кровле будет сформировано общественное пространство со смотровой площадкой, отделанное гранитной плиткой светло-серых и темных оттенков", - заявил он.

Кравцов уточнил, что в будущем посетители смогут попасть на крышу, обойдя наземный вестибюль станции "Пыхтино", также предусмотрен выход на смотровую площадку из здания отдыха локомотивных бригад, которое является частью станционного комплекса.