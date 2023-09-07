В День памяти жертв блокады Ленинграда проезд для ветеранов сделают бесплатным

Ветеранам необходимо предъявить соответствующее удостоверение

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Ветераны и инвалиды Великой Отечественной войны 8 сентября смогу бесплатно пользоваться общественным транспортом и Западному скоростному диаметру (ЗСД) в Петербурге в честь Дня памяти жертв блокады Ленинграда. Бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства, сообщили в пресс-службе городского комитета по транспорту.

"Право бесплатного проезда имеют: инвалиды Великой Отечественной войны, ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, награжденные медалью "За оборону Ленинграда", награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что бесплатный проезд предоставляется вне зависимости от гражданства и места жительства пассажира. Необходимо лишь предъявить соответствующее удостоверение.

Бесплатный проезд в транспорте - мера соцподдержки. В обычное время в Петербурге для ветеранов действует лишь льгота на проезд, которая позволяет им приобрести проездной на месяц примерно в пять раз дешевле обычного безлимитного. Также бесплатный проезд предоставляется в памятные даты - с 26 по 28 января (празднуется снятие блокады), 22 июня (начало войны) и 8 сентября (День памяти жертв блокады).

Бесплатный проезд

Кроме того, в пресс-службе внутригородской платной автомагистрали Петербурга также сообщили, что проезд по ЗСД для ветеранов Великой Отечественной войны, блокадников и сопровождающих их лиц будет бесплатным.

Правом бесплатного проезда также могут воспользоваться работавшие на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, военно-морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, операционных зон действующих флотов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог; членов экипажей судов транспортного флота, интернированных в начале Великой Отечественной войны в портах других государств награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда" и еще ряд категорий граждан.

"Для реализации права бесплатного проезда ветерану, управляющему транспортным средством или являющемуся пассажиром транспортного средства, необходимо предъявить подтверждающий документ установленного образца кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД. Проезд необходимо осуществлять, используя полосы, на которых осуществляется оплата наличными или банковской картой", - говорится в сообщении пресс-службы.