В Москве построили 12-й метромост

Метромост через реку Ликову расположен на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Двенадцатым по счету метромостом в столичной подземке стало новое искусственное сооружение на открытом для пассажиров участке продления Солнцевской линии до "Аэропорта Внуково". Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин открыл участок Солнцевской линии, куда входят станции "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково".

"Метромост через реку Ликову расположен на перегоне между станциями "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково" и является частью наземного участка нового отрезка Солнцевской линии. Длина сооружения 460 м, что делает его вторым по протяженности метромостом после Лужнецкого метромоста", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра пояснил, что станция "Пыхтино" из-за особенностей рельефа местности является полуподземной, и поезда при движении от станции в сторону "Аэропорта Внуково" будут выезжать на метромост, пересекая реку Ликову, а затем уходить в подземный тоннель для следования к новой конечной станции Солнцевской линии.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (генпроектировщик и генподрядчик строительства новых линий и станций столичного метро) Юрий Кравцов отметил, что метромост представляет собой П-образую металлическую галерею, установленную на 22 пролетных строениях, опирающихся на железобетонные опоры. "В рамках проведенных строительно-монтажных работ сооружение было отделано боковыми ламелями, выполняющими декоративную функцию и защищающими искусственное сооружение от атмосферного воздействия, а сверху покрыто металлической кровлей", - уточнил он.

По словам Кравцова, при строительстве метромоста также было выполнено устройство инженерных систем, в частности освещения и тоннельного водопровода, в рамках устройства верхнего строения пути смонтирована рельсошпальная решетка и уложен контактный рельс, проведена засыпка, подбивка щебнем и рихтовка путей.