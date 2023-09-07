Ремонт корпуса № 1 МГУ имени Куинджи завершат в 2023 году

Как сообщила врио ректора университета Лариса Сиволап, это позволит решить проблему с нехваткой мест для обучения студентов, которые в настоящее время посещают лекции в две смены

МАРИУПОЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Руководство Мариупольского государственного университета (МГУ) имени Куинджи ожидает, что строители в течение трех месяцев завершат ремонт корпуса № 1 вуза - третьего учебного. Это позволит решить проблему с нехваткой мест для обучения студентов, которые в настоящее время посещают лекции в две смены, сообщила ТАСС врио ректора МГУ имени Куинджи Лариса Сиволап.

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщал журналистам, что 1 сентября после ремонта открылся второй корпус вуза, где можно проводить лекции для студентов. Его открытие позволило начать в очном формате обучение студентов. Всего таких вузов на территории ДНР два: МГУ имени Куинджи и Приазовский технический госуниверситет. Помимо лекционных комнат, корпус оснащен лабораториями, актовым залом и другими местами для досуга студентов.

"Нам обещают в течение двух-трех месяцев [завершить ремонтные работы в еще одном учебном корпусе]. Если у нас три корпуса будут функционировать на тот контингент обучающихся, который есть на сегодняшний день, мы сможем покрыть лекционный фонд. Пока что мы будем учиться в две смены, нам пока недостаточно аудиторий", - сказала Сиволап.

Она уточнила, что в настоящее время из-за нехватки аудиторий очное обучение возможно организовать только для первокурсников. В учебном корпусе № 1 на данный момент отремонтирован третий этаж и наполовину - первые два. После завершения работ получится решить проблему образования в две смены.

Ранее Сиволап сообщала, что число студентов Мариупольского госуниверситета имени Куинджи (МГУ имени Куинджи) выросло в 2023 году на треть - с 3,2 тыс. до 4,3 тыс. - по сравнению с предыдущим годом, среди поступивших, помимо студентов из ДНР, есть студенты из Белоруссии - два человека - и 33 регионов РФ - более 100 человек.

Мариупольский госуниверситет, как образовательная организация, начал работу в 1991 году, в 1993 году стал институтом Донецкого госуниверситета, а в 2004 году получил статус университета.