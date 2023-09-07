Собянин открыл последние три станции северного радиуса Люблинско-Дмитровской линии метро

Метро рядом с домом впервые получили порядка 130 тыс. человек

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин открыл движение на участке "Селигерская - Физтех" Люблинско-Дмитровской линии Московского метрополитена.

"Люблинско-Дмитровская линия метро стала почти в два раза больше, всего 43 км, больше 20 станций, и сегодня запускаем на северном участке еще три новых станции метро", - сказал Собянин.

Строительство началось в 2019 году и завершилось в сентябре 2023 года. Трасса участка от станции "Селигерская" до станции "Физтех" длиной 5,8 км проходит вдоль Дмитровского шоссе. Три новые станции расположены: "Яхромская" - у пересечения Дмитровского шоссе и улицы 800-летия Москвы; "Лианозово" - на пересечении Дмитровского шоссе и Дубнинской улицы; "Физтех" - севернее бульвара Академика Ландау.

С открытием станции "Физтех" город стал ближе для 175 тыс. жителей района Северного и подмосковного города Долгопрудного. У 18 тыс. жителей Северного появилось метро в пешей доступности. Кроме того, пользоваться этой станцией могут студенты и преподаватели Московского физико-технического института (МФТИ), а также сотрудники "Физтехпарка".

Для удобной связи с МФТИ продлен автобусный маршрут №746 с обустройством остановки на 200 м ближе к станции метро. Новый участок метро улучшил транспортное обслуживание свыше 500 тыс. человек - жителей районов Бескудниковского, Восточное Дегунино, Дмитровского, Лианозово, Северного, а также города Долгопрудного Московской области.

Оптимальный маршрут

Пассажиры могут выбирать наиболее оптимальные маршруты - на метро, Московских центральных диаметрах (МЦД) или наземном общественном транспорте. Метро рядом с домом впервые получили порядка 130 тыс. человек. Интервалы движения поездов от "Петровско-Разумовской" до "Физтеха" теперь составляют 1,6 минуты (прежние интервалы движения от "Петровско-Разумовской" до "Селигерской" - 2,2 минуты).

Для удобства проезда к новым станциям метро была скорректирована маршрутная сеть наземного транспорта: изменены трассы 10 маршрутов, запущен еще один новый. Кроме того, установлено 11 современных остановочных павильонов. В результате на многих маршрутах экономия времени при ежедневных поездках составит до 40 минут.

Открытие новых станций снизит нагрузку на станцию "Алтуфьево" Серпуховско-Тимирязевской (до 50%) и станцию "Селигерская" Люблинско-Дмитровской (до 36%) линий метро, а также позволит сократить интенсивность движения автотранспорта по Дмитровскому шоссе (до 13%), Алтуфьевскому шоссе (до 10%) и местной улично-дорожной сети.

После ввода в 2023 году участка "Селигерская - Физтех" Люблинско-Дмитровская линия метро стала второй по протяженности среди радиальных линий на Московском метрополитене после Арбатско-Покровской. В перспективе между станциями "Кожуховская" и "Печатники" планируется построить 27-ю станцию "Южный порт".

Вокзал Лианозово МЦД-1

Вместе со станцией метро был открыт московский городской вокзал Лианозово МЦД-1, который перенесли на 350 м ближе к метро, что позволило сократить время пересадки в четыре раза. В церемонии открытия вокзала принял участие заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Олег Тони.

"Помимо этого, в Лианозово построена железнодорожная станция, которую специально перенесли и совместили со станцией метро. Теперь у двух районов - Дмитровского района и Лианозовского района - есть общее соединение через эту железнодорожную станцию с выходом на метро. Так что обычно железнодорожная дорога разъединяет районы, в нашем случае она как раз объединила. Поздравляю с большим событием, спасибо строителям, спасибо жителям, которые терпели долгое время эту стройку, но я думаю, что результат говорит сам за себя", - сказал Собянин.

В рамках первого этапа реализации проекта были построены две новые пассажирские платформы и северный подземный вестибюль, интегрированный со станцией метро и подземным переходом через Лианозовский проезд. Вестибюль оборудован четырьмя лифтами и восьмью эскалаторами.

В рамках второго этапа ведется строительство южного подземного вестибюля, который будет интегрирован с существующим подземным пешеходным переходом через Лианозовский проезд и строящимся подземным пешеходным переходом через Дубнинскую улицу. Вестибюль будет оборудован тремя лифтами и тремя эскалаторами. Строительная готовность объекта составляет 65%.

Ожидается, что в 2023 году суммарный пассажиропоток транспортного узла (метро, МЦД и наземного городского пассажирского транспорта) составит 66,1 тыс. человек в сутки, а к 2030 году им будут пользоваться 87 тыс. человек в сутки.