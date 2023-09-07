Приставы наложили арест на имущество энергокомпании, обслуживающей дома в Ростове-на-Дону

Глава администрации города Алексей Логвиненко отметил, что в дальнейшем оно будет изъято и выставлено на торги

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 сентября. /ТАСС/. Судебные приставы наложили арест на имущество ресурсоснабжающей организации "Металлэнергоресурс", которая отвечала за подключение к электросетям дома на улице Стабильной в Ростове-на-Дону, где из-за аварии без электричества остались более 3 тыс. человек. Об этом глава администрации города Алексей Логвиненко написал в своем Telegram-канале.

"Службой судебных приставов в рамках исполнительного производства наложен арест на имущество АО "Металлэнергоресурс", которое в дальнейшим будет изъято и выставлено на торги. Мы ведем работу с крупными ресурсоснабжающими организациями, которые смогли бы не только выкупить изъятое имущество и привести сетевое хозяйство в нормативное техническое состояние, но и обеспечить в дальнейшем безаварийную подачу потребителям электроэнергию", - написал он.

Ранее глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко сообщал о том, что руководство компании "Металлэнергоресурс" "самоустранилось от выполнения работ по восстановлению подачи электроэнергии в дом на улице Стабильная, 3.

По данным главы администрации, режим ЧС введен на улицах Стабильная, 3, Коблова, 4 и Волнистая, 25/7 после того, как перебои с подачей электроэнергии наблюдались у более чем 3 тыс. человек. По данным городских властей, для контроля и стабилизации ситуации с электроэнергией на улице Стабильной, 3 создан штаб по устранению аварийной ситуации. В настоящее время электроснабжение дома обеспечено по аварийной схеме от электрогенератора, специалисты выявляют дефекты на электросетях и устраняют их. По предварительным данным, стоимость работ составит более 5 млн рублей.