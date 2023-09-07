В столичном районе Люблино в этом году капитально отремонтируют дом 1976 года постройки

Фасад здания обновляют по передовой технологии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Возведенный в 1976 году на Ставропольской улице в Москве дом восстановят в рамках столичной программы капитального ремонта в этом году. Фасад здания обновляют по передовой технологии, сообщили в городском фонде капремонта (ФКР).

"В Москве дома, фасад которых облицован мелкоразмерной плиткой, восстанавливаются по современной технологии с использованием полимерцементных смесей на армирующих сетках. Этот метод позволяет сделать здание не только по-современному красивым, но и энергоэффективным. Дом №58, корпус 1 на Ставропольской улице относится к данной категории объектов. Его комплексно капитально отремонтируем в 2023 году. Подарим панельной многоэтажке вторую жизнь", - приводятся слова замначальника производственно-технического управления ФКР Москвы Бориса Джиоева.

Перед началом ремонта был создан план проведения работ, подобраны максимально подходящие материалы и технологии. На первом этапе стены дома промыли, ликвидировали трещины и отбили бухтящую плитку. Далее был нанесен клеевой состав с армирующей сеткой. На завершающем этапе положили последний слой из декоративных составов, после чего окрасили фасад.

"В обязательном порядке провели расчистку и герметизацию межпанельных швов. Также в местах общего пользования установили новые стеклопакеты и обновили цокольную часть здания. В настоящий момент специалисты приводят в порядок балкон и входные группы. По окончании всего объема работ выполнят устройство новой отмостки", - добавили в пресс-службе.

Сейчас на крыше многоквартирного дома проходят работы по замене кровельного настила: обновили стяжку, восстановили уклон кровли. Теперь бригаде кровельщиков предстоит уложить в два слоя мягкое кровельное покрытие. Завершающим этапом ремонта крыши станет установка дверей выходов и металлических ограждений периметра кровли.

"Девятиэтажный дом №58, корпус 1 на Ставропольской улице был построен в 1976 году по типовому проекту. Здание имеет простую форму в плане. Его эстетика лаконична. Подобная эстетика часто встречается в спальных районах городов России. На фасадах размещены прямоугольные окна, лоджии и балконы. Входные группы акцентированы козырьками с опорными стенками и декоративными решетками. <…> Поблизости от этого дома расположен сквер, где установлен памятник советскому летчику, Герою Советского Союза А. Ф. Авдееву", - заключили в пресс-службе ФКР.

О программе капремонта

Московская программа капитального ремонта включает более 28,5 тыс. домов общей площадью более 275 млн. кв. м, в которых запланирован ремонт более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.

Всего в план на 2021-2023 годы вошли 4 437 домов столицы общей площадью 34,2 млн кв. м. В 2023 году ремонт запланировано начать в 2,3 тыс. домов.