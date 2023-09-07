РВИО и фонд "Я помню" представили новую книгу к 80-летию освобождения Донбасса от нацистов

За основу названия книги взяли плакат 1920-х годов "Донбасс - сердце России", сообщил инициатор и руководитель проекта Артем Драбкин

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Презентация книги "Донбасс 1943. Освобождение индустриального сердца России", приуроченная к 80-летию событий Великой Отечественной войны, прошла в Москве. Авторы представили картину военных операций с учетом данных в том числе рассекреченных документов и большого числа немецких источников, сообщил инициатор и руководитель проекта, директор Фонда сохранения исторической памяти "Я помню" Артем Драбкин.

"Это мультимедийный проект, в который включено историческое исследование в виде этой книги и сайт на домене donbass43.ru. Также мы планируем в ближайшее время, 14 числа [сентября], премьерный показ документального фильма с таким же названием, и к концу года - цикл лекций", - сказал Драбкин на пресс-конференции, представляя издание как часть нового исторического проекта.

За основу названия книги, изданной при поддержке Российского военно-исторического общества (РВИО), был взят плакат 1920-х годов "Донбасс - сердце России", однако авторы немного сместили акценты, указав, что Донбасс являлся "индустриальным сердцем России". Как пояснил Драбкин, перед войной промышленное производство в регионе составляло около 20% всего валового промышленного производства Советского Союза, а по добыче угля Донбасс давал примерно 60% от всех объемов в СССР.

"Донбасс оставался недостаточно исследован, хотя это действительно важнейшая часть летней кампании 1943 года. И Курская дуга, и Донбасс тесно взаимосвязаны. Это была многоходовая комбинация советского Генштаба, который использовал свои резервы на разных направлениях. И по сути, и прекращение немецкого наступления на южном фасе Курской дуги, и общий обвал фронта группы армий "Юг" были прямым следствием советских операций на Донбассе", - рассказал один из главных авторов книги, член Научного совета РВИО Алексей Исаев.

Он отметил, что коренной перелом в войне был достигнут не только на Курской дуге, но и на Донбассе, хотя и ценой немалых потерь. В книге в этой связи приведены недавно рассекреченные документы Генштаба Красной армии. "Я работал в Центральном архиве Минобороны с этими документами, - уточнил Драбкин. - Общее число потерь [СССР] в операциях с 17 июля по 22 августа [1943 года] составило около полумиллиона человек, включая убитых, раненых, пропавших без вести".

По словам директора фонда, для книги было переведено "более 2 млн знаков немецких документов, или более 3 тысяч страниц". "Предыдущая работа, которая выходила у нас в начале 1970-х годов прошлого века, все-таки в основном опиралась на советские документы и, конечно, достаточно ограниченно, но использовала и немецкие [документы]. Здесь же впервые, наверное, в отечественной историографии представлен взгляд на события с обеих сторон - и с нашей стороны, и с немецкой", - добавил Драбкин.