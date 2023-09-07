В Северной Осетии прожиточный минимум увеличится на 6,1% в 2024 году

Показатель на душу населения вырастет до 13 729 рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 7 сентября. /ТАСС/. Величина прожиточного минимума на душу населения в Северной Осетии на 2024 год увеличится на 6,1% - до 13 тыс. 729 рублей. Об этом стало известно на заседании правительства республики.

"По представлению Министерства труда и социального развития РСО - Алания установлена величина прожиточного минимума в республике на душу населения и по основным социально-демографическим группам на 2024 год. Показатель на душу населения вырастет до 13 729 рублей; для трудоспособного населения - до 14 965 рублей; для пенсионеров - до 11 807 рублей; для детей - до 13 331 рублей", - говорится в сообщении.

Величина прожиточного минимума в республике на 2023 год составила 12 938 рублей. Эта величина в расчете на душу населения, в том числе по социально-демографическим группам, выросла на 3,3% по сравнению с показателями, действующими с 1 июня 2022 года.

"Уровень прожиточного минимума будет учтен при формировании республиканского бюджета на следующий год. Соответственно, будут проиндексированы и социальные пособия, которые привязаны к этому показателю. Таким образом, увеличенные пособия получат более 90 тыс. детей", - сказал премьер республики Борис Джанаев.