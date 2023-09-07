В Госдуму внесли законопроект о полномочиях родительских собраний в школах

Согласно документу, родительское собрание получит возможность сменить поставщика питания, выбрать примерное меню завтраков и обедов, защитить учителя от увольнения и решить вопрос с введением школьной формы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Лидер "Новых людей" Алексей Нечаев внес в Госдуму законопроект, которым предлагается закрепить в законодательстве понятие "родительское собрание", а также определить его полномочия. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе думской фракции.

"По действующему закону родители учеников могут принимать участие в управлении школой, если это прописано в уставе. На деле подавляющее большинство школ не упоминает в своих уставах ни создание родительских комитетов, ни родительских собраний. А там, где они прописаны, все равно не имеют реальных полномочий. Поэтому школьное руководство может просто игнорировать мнение родителей по таким важным вопросам, как выбор школьного меню, введение обязательной формы или увольнение педагогов, которых любят дети. Дело в том, что в законе понятие "родительское собрание" не закреплено", - отметил Нечаев, слова которого приводит пресс-служба фракции.

Нововведения предлагается внести в закон "Об образовании в Российской Федерации". Так, согласно законопроекту, под родительским собранием понимается коллегиальный орган общественного управления общеобразовательной организацией, действующий для развития образовательного процесса, а также учета мнения родителей или законных представителей несовершеннолетних обучающихся. Предполагается, что в него будут входить все родители и законные представители учащихся. Предусматривается, что родительское собрание получит возможность сменить поставщика питания, выбрать примерное меню завтраков и обедов, защитить учителя от увольнения и решить вопрос с введением школьной формы. Решения родительского собрания будут приниматься простым большинством голосов присутствующих на заседании.