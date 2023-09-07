Каждая третья заявка в службу сервиса Мосгаза поступает онлайн

В числе самых востребованных услуг остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Более 20 тыс. заявок москвичей выполнила сервисная служба АО "Мосгаз" за первое полугодие 2023 года, из них более 30% принято через электронный сервис на сайте. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"Специалисты напоминают, что неквалифицированная установка и ремонт газового оборудования чреваты серьезными последствиями. Служба по ремонту внутридомового газового оборудования была создана в Мосгазе 12 лет назад для повышения уровня комфорта горожан и обеспечения надежности и безопасности газового оборудования в жилом фонде. В настоящее время здесь трудятся 130 высококвалифицированных специалистов, выполняющих заявки москвичей, которые, в свою очередь, обрабатывают 26 операторов диспетчерской", - значится в сообщении.

Для выполнения заявок по ремонту и подключению газового оборудования в сентябре 2022 года сервисная служба АО "Мосгаз" была сформирована в Троицком и Новомосковском административных округах. За период работы в ТиНАО Москвы специалисты сервиса выполнили около 3 тыс. заявок, в общем по столице с начала года таких заявок исполнено более 20 тыс. В числе самых востребованных услуг остаются переделка газовой разводки, ремонт газовых плит, водонагревателей и котлов, а также их замена.

Как добавили в компании, москвичи активнее всего занимаются ремонтом в теплое время года. Именно в этот период растет количество нарушений, связанных с самовольным подключением и отключением газового оборудования. Онлайн-заявку на услуги можно оставить на сайте mos-gaz.ru.

"В кратчайший срок с заявителем свяжется специалист службы и уточнит детали заявки, выяснит объем предполагаемых работ, проконсультирует насчет стоимости и порядка производства работ, далее с абонентом согласуют удобную дату проведения. Связаться со службой сервиса Мосгаза можно по номеру 8-800-700-71-04, график работы - ежедневно с 08:00 до 20:00", - заключили в пресс-службе.