Гладков сообщил, что отопительный сезон в Белгородской области начнется вовремя

Одну из котельных специалисты должны поставить на фундамент до начала отопительного сезона, на второй в настоящий момент меняют кабельную линию, а поврежденный газовый трубопровод уже восстановили

ТАСС, 7 сентября. Отопительный сезон в Белгородской области начнется в срок, на контроле остаются две из четырех котельных, поврежденных в Шебекинском городском округе из-за обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Готовимся к отопительному сезону. По докладу главы [Шебекинского городского] округа Владимира Николаевича Жданова и министра ЖКХ Алексея Николаевича Ботвиньева, все работы будут выполнены в срок и отопительный сезон начнется без задержек. Однако из четырех поврежденных котельных две остаются на особом контроле", - написал Гладков.

Он добавил, что одну из котельных специалисты должны поставить на фундамент до начала отопительного сезона, на второй в настоящий момент меняют кабельную линию, а поврежденный газовый трубопровод уже восстановили.

Губернатор также отметил, что на 692 объектах в Шебекинском округе и на 339 объектах в Новой Таволжанке в ходе восстановительных работ полностью закрыт тепловой контур.

1 июня в Шебекинском округе было зафиксировано более 850 прилетов снарядов, это самое большое количество с начала обстрелов Белгородской области. В связи с массированными обстрелами местных жителей начали вывозить в пункты временного размещения в пяти муниципалитетах области, часть - переехала в регионы ЦФО. Гладков сообщил, что на сегодняшний день в Шебекино повреждено 834 объекта, в Новой Таволжанке - 1 020 объектов.