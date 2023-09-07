Росгвардейца, задержавшего в феврале преступника в Петербурге, наградили орденом Мужества

Сотрудник ОМОН "Бастион" Росгвардии был ранен, после чего - госпитализирован

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Сотрудник Росгвардии, задержавший вооруженного преступника около станции метро "Гостиный двор" в Санкт-Петербурге в феврале этого года, награжден орденом Мужества. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Сегодня в Смольном состоялась торжественная церемония награждения губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым сотрудника ОМОН "Бастион" Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. За проявленные отвагу и героизм сотрудник ОМОН "Бастион" Росгвардии указом президента России был награжден орденом Мужества", - говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что 24 февраля этого года сотрудник ОМОН заметил у выхода со станции метро "Гостиный двор" подозрительного человека и решил проверить его документы. Преступник внезапно достал из коробки охотничье ружье и дважды выстрелил в росгвардейца, ранив его в живот. Несмотря на ранение, сотрудник Росгвардии задержал злоумышленника, после чего был госпитализирован.