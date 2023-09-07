Большинство опрошенных в США считают, что политика Байдена негативно влияет на экономику

Также 73% респондентов заявили, что возраст президента страны может отрицательно сказываться на состоянии его физического и психического здоровья

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Большинство американцев убеждены, что политика, проводимая администрацией президента Джо Байдена, ведет к ухудшению экономической ситуации в США. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведенного телеканалом CNN совместно со службой SSRS.

Согласно опубликованным данным, негативно влияние политики Байдена на экономическую ситуацию в США оценивают 58% респондентов, что на 8 п.п больше по сравнению с показателями за осень 2022 года. 70% участников опроса считают, что дела в стране идут плохо, 51% придерживаются точки зрения, что правительство должно прилагать больше усилий к решению национальных проблем. В целом рейтинг одобрения Байдена находится на отметке 39%.

Также 58% респондентов заявили, что у них сложилось негативное впечатление от Байдена. Менее половины ответчиков - 45% - считают, что Байден заботится о таких, как они, лишь 33% заявляют, что гордятся Байденом в должности президента. Рекордно низкое число респондентов (28%) отметили, что Байден внушает им доверие, всего 26% считают, что демократ достаточно силен и проницателен, чтобы исполнять свои обязанности на посту главы государства.

73% считают, что возраст Байдена, которому в ноябре исполнится 81 год, может отрицательно сказываться на состоянии его физического и психического здоровья. 76% уверены, что возраст демократа негативно отразится на его возможности отработать полностью второй срок на посту президента в случае переизбрания на выборах 2024 года. Опрос был проведен в конце августа, в нем приняли участие более 1,5 тыс. респондентов.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что подавляющее большинство американских избирателей считают президента США "слишком старым" для переизбрания на второй срок. Опрос центра исследований общественных отношений AP-NORC показал, что американцы все больше выступают за то, чтобы у власти в стране находилось молодое поколение.

Байдену в ноябре 2022 года исполнилось 80 лет. Он нередко оказывается в неловких ситуациях и допускает в своих публичных выступлениях оговорки. Республиканцы используют это в межпартийной борьбе, чтобы поставить под сомнение умственные и физические способности главы государства продолжать руководить Соединенными Штатами. В апреле Байден объявил, что будет выдвигаться на новый срок на выборах президента США в 2024 году. В случае переизбрания он начнет свой второй срок в возрасте 82 лет.