В Дагестане выявили третий склад аммиачной селитры с нарушениями пожарной безопасности

Более 135 тонн удобрений незаконно находились на складе в городе Дагестанские Огни

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Правоохранители Дагестана обнаружили очередной склад, где хранили аммиачную селитру с нарушениями правил пожарной безопасности. Более 135 тонн удобрений незаконно находились на складе в городе Дагестанские Огни, сообщили журналистам в региональной прокуратуре.

"Прокуратурой города Дагестанские Огни в ходе надзорных мероприятий совместно с сотрудниками ОМВД России по городу выявлен склад, на котором индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность по реализации минеральных удобрений и зерна. В складских помещениях хранилась аммиачная селитра в количестве 137 тонн", - говорится в сообщении.

По результатам проверки выявлены грубые нарушения норм законодательства о пожарной безопасности. Найденную селитру вывезли для обеспечения ее безопасного хранения.

"В отношении предпринимателя возбуждены административные производства по ч. 1 ст. 20.4 (нарушение требований пожарной безопасности) и ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения)", - добавили в пресс-службе.

Проверки в регионе были организованы после взрыва напротив АЗС в пригороде Махачкалы, где был расположен склад с селитрой, в результате чего погибли 35 человек. Ранее склады аммиачной селитры с нарушением безопасности были обнаружены в Бабаюрте и селе Аглоби Дербентского района.