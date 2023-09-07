Пискарев назвал циничным осуждение Amnesty International новых учебников истории в России

НПО считает выход в России новых учебников по истории "идеологической обработкой детей" и "нарушением права детей на соответствующее и качественное образование"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев назвал циничным заявление зарубежной неправительственной организации Amnesty International ("Международная амнистия"), осудившей выпуск в России новых учебников по истории. Об этом сообщается в Telegram-канале комиссии.

Ранее зарубежная НПО назвала выход в России новых учебников по истории "идеологической обработкой детей" и "нарушением права детей на соответствующее и качественное образование".

"[Это] сразу было подхвачено пропагандистской машиной Запада. Особенно цинично подобные утверждения звучат со стороны организации, которая сама грубо нарушала российские законы и права детей, занимаясь пропагандой среди школьников экстремистских идей, распространяя деструктивную просветительскую и обучающую продукцию", - заявил Пискарев, слова которого привели в комиссии.

Он добавил, что подобный всплеск агрессии по отношению к учебникам и реформам в РФ в образовании понятен. "Принятые в последнее время в России законы не позволяют "доброжелателям" из недружественных стран навязывать нашим детям искаженную версию истории и вмешиваться в образовательный процесс. Вот они и скрежещут зубами", - пояснил Пискарев.

Он подчеркнул, что работа над тем, чтобы дети России "хорошо знали свою историю, гордились своей страной и уверенно смотрели в будущее", будет продолжена.