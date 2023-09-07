7 сентября, 16:30

В Думу внесли законопроект о ежегодной выплате 13-й пенсии в день рождения

Сергей Карпухин/ ТАСС
© Сергей Карпухин/ ТАСС

В финансово-экономическом обосновании указано, что источником финансирования дополнительных расходов станет Фонд национального благосостояния, однако заключение правительства, необходимое в таких случаях, в пакете документов отсутствует

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов (ЛДПР) внес на рассмотрение палаты законопроект об установлении ежегодной дополнительной пенсионной выплаты всем пенсионерам перед их днем рождения. Документ размещен в думской электронной базе.

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Автор разработал законопроект "О ежегодной выплате 13-й пенсии", согласно которому она будет выплачиваться всем пенсионерам перед днем рождения. Выплата будет осуществляться в том же размере, в котором пенсионер уже получает пенсию, порядок такой выплаты установит Минтруд РФ.

По мнению разработчика проекта, дополнительная выплата позволит пенсионерам достойно отметить праздник, приобрести себе подарок или отдохнуть.

Как указано в финансово-экономическом обосновании к законопроекту, источником финансирования дополнительных расходов станет Фонд национального благосостояния. Однако заключение правительства РФ, необходимое в таких случаях, в пакете документов отсутствует, из-за чего инициатива может быть возвращена автору. 

Теги:
РоссияЧернышов, Борис Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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