В Воронежской области выявили два новых очага сибирской язвы

Предполагается ввести меры на основании представления руководителя управления ветеринарии Воронежской области Николая Эсауленко от 7 сентября, где он предлагает установить карантин по заболеванию сибирской язвой

ВОРОНЕЖ, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты ветеринарной службы выявили в Воронежской области два новых очага сибирской язвы, они находятся в селе Лебединка Богучарского района. Об этом сообщается в проекте указа губернатора региона на портале правовой информации.

"Определить <...> эпизоотическими очагами сибирской язвы: здание комплекса МТФ (молочно-товарной фермы), расположенное по адресу: ул. Клубная, д. 15А, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область; территорию, расположенную в 650 м западнее от д. 15А по улице Клубная, с. Лебединка, Богучарский муниципальный район, Воронежская область", - говорится в документе.

В указе отмечается, что предполагается ввести меры на основании представления руководителя управления ветеринарии Воронежской области Николая Эсауленко от 7 сентября, где он предлагает установить карантин по заболеванию сибирской язвой. Там же уточняется, что неблагополучным пунктом признается территория вокруг каждого из очагов сибирской язвы в радиусе двух километрах в пределах административных границ села Лебединка Богyчарского района, а угрожаемой устанавливается зона в радиусе семи километров от него в пределах сел Плесновка, Новоникольское Богучарского района и хутора Криничный Кантемировского района.

Как сообщается в документе, в очагах запрещено посещение посторонними лицами, кроме персонала, перемещение животных, их ввоз и вывоз, убой для получения продуктов, вывоз молока, заготовка и вывоз кормов и так далее. В неблагополучном пункте запрещается перемещение и перегруппировка восприимчивых животных, их убой, проведение сельскохозяйственных ярмарок, связанных со скоплением животных, охота на диких животных и так далее. В угрожаемой зоне нельзя ввозить не вакцинированные против сибирской язвы животных, проводить ярмарки, выставки, торги и другие мероприятия с участием животных.

В Воронежской области ранее было выявлено два очага сибирской язвы: о первом на хуторе Красные Холмы 20 августа сообщила администрация Панинского района, о втором - в холодильниках мясного ряда рынка "1 000 мелочей" в Воронеже - стало известно 22 августа из указа губернатора региона Александра Гусева, который ввел на нем карантин. С 1 сентября карантин по сибирской язве на рынке в Воронеже отменен.

В очаге на хуторе Красные Холмы, на части Панинского района и прилегающего к нему Новоусманского карантин введен до 16 ноября. Из очага в Больницу скорой медпомощи №8 в Воронеже были госпитализированы два человека: мужчина в состоянии средней степени тяжести с подтвержденным заражением сибирской язвой и его сестра, у которой заболевание не выявлено, она выписана домой.