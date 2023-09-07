7 сентября, 17:03

Собянин сообщил об открытии подземной галереи в парке "Зарядье" в центре Москвы

Площадь многофункционального пространства составляет почти 3 тыс. кв. м

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин посетил новый выставочный зал под землей в парке "Зарядье". Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.

Многофункциональное пространство "Паркинг галерея" площадью почти 3 тыс. кв. м объединило подземную парковку и стало третьим по размеру выставочным залом в историческом центре столицы после Гостиного Двора и Центрального выставочного зала "Манеж".

"Сегодня открыли уникальное многофункциональное подземное пространство - "Паркинг галерея". В новом выставочном зале можно проводить самые разнообразные мероприятия - от выставок до концертов и спектаклей", - приводятся в сообщении слова мэра.

Он отметил, что первым проектом "Паркинг галереи" стала выставка выпускников художественных и архитектурных вузов столицы "Выпуск’23". "255 молодых авторов представили более 450 работ разных жанров и видов искусства - от живописи и скульптуры до видео-арта и компьютерных игр. Новым пространством смогут пользоваться как профессиональные, так и начинающие художники", - добавил Собянин.

Как уточняется на портале, попасть в новое выставочное пространство могут не только автомобилисты, но и все желающие. Пройти сюда можно из разных частей парка - через павильон "Заповедное посольство", со стороны концертного зала и Москворецкой улицы, а также по любому спуску на парковку.

Посетить выставку бесплатно можно будет 10 сентября по предварительной регистрации. Экспозиция будет работать до 12 ноября. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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