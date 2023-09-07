Посольство РФ в Армении обеспокоено задержанием блогера Бадаляна и журналиста Геворкяна

Российское диппредставительство следит за развитием ситуации

ЕРЕВАН, 7 сентября. /ТАСС/. Посольство РФ в Ереване следит за ситуацией с задержанием пророссийского блогера Микаэла Бадаляна и обозревателя Sputnik Армения Ашота Геворкяна и обеспокоено их судьбой. Об этом говорится в заявлении российского диппредставительства, опубликованном в Telegram-канале посольства.

"Посольству известно о задержании пророссийского блогера и активиста М. Бадаляна и обозревателя агентства Sputnik Армения А. Геворкяна. Находимся в контакте с редакцией данного информагентства. Внимательно следим за развитием ситуации. Обеспокоены судьбой задержанных, будем предпринимать шаги для прояснения обстоятельств случившегося", - отмечается в заявлении.

Ранее Следственный комитет Армении сообщил, что силовики в городе Горисе арестовали Бадаляна и Геворкяна, они подозреваются в незаконном обороте огнестрельного оружия.

О ситуации с исчезновением

Ранее глава Россотрудничества Евгений Примаков написал в Telegram-канале о пропаже Бадаляна в Горисе. "Мне только что сообщили добрые друзья в Ереване, что пророссийский блогер и активист Мика Бадалян был похищен неизвестными людьми в масках у гостиницы в Горисе, примерно в 21:00 вечера 6 сентября, - написал он. - Свидетелем похищения был местный священник Армянской церкви - то есть свидетель вроде как есть. Я очень встревожен". Глава Россотрудничества также указал, что Бадалян "уже арестовывался ранее и даже сидел в тюрьме, а обвинения против него многие трактовали как именно политические".

Кроме того, как сообщил Примаков, за сутки до похищения блогер принимал участие в его программе на радио, "где довольно жестко выступил с оппозиционной точкой зрения и критиковал правительство Армении за, как считал господин Бадалян, антироссийскую политику". "Мне не хотелось бы думать, что похищение Бадаляна как-то связано с его выступлением в радиоэфире, - отметил Примаков. - Кроме того, Микаэл Бадалян как яркий публицист и известный блогер иногда принимал участие в мероприятиях Русского Дома". "Ожидаю, что компетентные органы Республики Армения незамедлительно разберутся в ситуации и дадут общественности исчерпывающие и прозрачные ответы по поводу судьбы и безопасности Микаэла Бадаляна", - заключил Примаков.