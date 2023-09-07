Омские предприятия из-за метеоусловий обязали снизить выбросы в атмосферу

При этом режиме предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%

ОМСК, 7 сентября. /ТАСС/. Режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) объявлен в Омске, сообщается на сайте Обь-Иртышского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС). При этом режиме предприятия обязаны снизить выбросы на 15-20%.

"В период с 20:00 (17:00 мск) 7 сентября до 11:00 (08:00 мск) 8 сентября на территории города Омска объявлены неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе первой степени опасности", - говорится в сообщении.

При введении этого режима промышленные предприятия обязаны снизить выбросы минимум на 15-20%, предприятия тепло- и электрогенерации - на 5-10%. В настоящее время в большей части города наблюдается легкая дымка, передает корреспондент ТАСС.

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко в ходе визита в Омске в августе 2021 года отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По данным общественной организации "Зеленый патруль", Омская область в национальном экологическом рейтинге по итогам зимы 2022-2023 годов заняла последнее место. В Омске регулярно фиксируются выбросы загрязняющих веществ. Жители регулярно жалуются на загрязнение атмосферы.