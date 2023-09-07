"Укржелдорога" после языкового скандала прекратила оформление билетов на русском языке

Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь сообщил, что в компании в рамках борьбы с русским языком собираются провести замену информационных вывесок, стендов, удостоверений работников и изменить язык нанесения информация на грузовых вагонах

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Креминь заявил, что компания "Укржелдорога" прекратила оформление билетов на проезд в поездах на русском языке.

Ранее украинские СМИ сообщали о случае, когда билеты из Перемышля во Львов содержали информацию на русском языке. Впоследствии Креминь инициировал проверку в отношении компании "Укржелдорога".

"На сегодня во время оформления проездных документов на пассажирские поезда АО "Укржелдорога" через сервис приобретения электронных проездных документов никакая информация на русском языке вместе с посадочным документом системой не формируется", - написал Креминь в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Также, по его данным, в компании в рамках борьбы с русским языком собираются провести замену информационных вывесок, стендов, удостоверений работников и изменить язык нанесения информация на грузовых вагонах.

Курс на открытое вытеснение русского языка начали проводить на Украине сразу после государственного переворота в феврале 2014 года, а в мае 2019-го Петр Порошенко, занимавший тогда пост президента, подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Нарушение норм закона влечет штраф. Документ обязывает граждан использовать украинский язык во всех сферах общественной жизни, включая госуправление, медицину, науку и образование, СМИ и сайты. С начала российской специальной военной операции Украину охватила кампания тотальной дерусификации. Власти на местах запрещают использование русского языка и преподавание его в школах.