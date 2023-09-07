Врачей, строителей и участников СВО отметили на вечере чествования выдающихся москвичей

Мероприятие состоялось в Большом зале Государственного Кремлевского дворца

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Торжественный вечер чествования выдающихся жителей Москвы "Молодости нашей нет конца" состоялся в четверг вечером в Большом зале Государственного Кремлевского дворца. Во время мероприятия были отмечены заслуги медиков, учителей, строителей, участников специальной военной операции (СВО) и других горожан, внесших вклад в развитие Москвы и России, передает корреспондент ТАСС.

"Приветствую вас на торжественном вечере "Молодости нашей нет конца" - одно из самых ярких ежегодных мероприятий, посвященных дню рождения Москвы. Ваша славная трудовая и ратная биография является примером доблестного служения Родине и ее столице. Строители, врачи, учителя, работники транспорта, культуры и других сфер - вы заложили прочный фундамент развития Москвы, на котором основываются ее современные достижения. Ваши опыт, мудрость и авторитет - бесценное наследие города-труженика", - зачитали гостям ведущие вечера поздравительную телеграмму мэра Москвы Сергея Собянина.

Он выразил особую благодарность участникам СВО и всем, кто сегодня "напряженно и самоотверженно работает на оборону и безопасность страны".

Награды и благодарственные письма в этот вечер получили представители самых разных профессий, в числе которых строители и метростроевцы, военнослужащие и участники специальной военной операции, работники силовых структур, транспорта, здравоохранения, образования и культуры, пожарные и спасатели, активисты и общественные деятели. Между награждениями для гостей выступали народные и заслуженные артисты России.

Торжественный вечер "Молодости нашей нет конца" проводится с 2017 года по инициативе народного артиста СССР, Героя труда России Василия Ланового при поддержке правительства Москвы. Художественный руководитель проекта "Молодости нашей нет конца" - народная артистка РСФСР Ирина Купченко.