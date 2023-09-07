В Думу внесли проект, уточняющий применение статьи за контрабанду табака и алкоголя в ЕАЭС

Инициативой предложена новая редакция статьи 226.1 Уголовного кодекса, она дифференцирует ответственность в зависимости от предмета контрабанды

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий нормы Уголовного кодекса РФ, которые касаются контрабанды внутри Евразийского экономического союза ряда товаров, в том числе табачных изделий и алкогольной продукции. Текст документа размещен в думской электронной базе.

Документом предложена новая редакция статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ, она дифференцирует ответственность в зависимости от предмета контрабанды. Сейчас незаконное перемещение через таможенную границу ЕАЭС либо границу РФ товаров в крупном размере (стоимостью более 100 тыс. рублей), в том числе из правительственного перечня стратегически важных товаров и ресурсов, может повлечь лишение свободы до семи лет со штрафом до 1 млн рублей. Такое же наказание грозит и за контрабанду сильнодействующих и ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и другого вооружения, военной техники, а также культурных ценностей или особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

В УК содержится отдельная статья 200.2 об уголовном наказании за контрабанду алкогольной продукции или табачных изделий через таможенную границу Таможенного союза. Она предусматривает штраф до 1 млн рублей, принудительные работы на срок до пяти лет либо лишение свободы на тот же срок. Авторы инициативы предлагают признать эту статью утратившей силу и изложить статью 226.1 в новой редакции, чтобы распространить ее действие в том числе на контрабанду из и в РФ табачной и алкогольной продукции.

Разработчики напоминают, что такие изделия и продукция входят в правительственный перечень стратегически важных товаров и ресурсов и их контрабанда в крупном размере преследуется по статье 226.1 УК РФ. Таким образом, указано в пояснительной записке, "с принятием законопроекта за контрабанду алкогольной и табачной продукции виновные лица будут привлекаться к уголовной ответственности по статье 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации", причем независимо от того, осуществляется ли контрабанда через участки госграницы РФ, совпадающие с таможенной границей ЕАЭС, "либо через участки государственной границы Российской Федерации, сопредельные с другими государствами - членами союза".

Прежние санкции

При этом санкции за такое преступление предлагается сохранить прежними. За контрабанду через таможенную границу ЕАЭС или границу РФ со странами - членами союза стратегически важных товаров и ресурсов, входящих в перечень кабмина (в том числе табачной и алкогольной продукции), предлагается наказание в виде штрафа до 1 млн рублей или в размере дохода осужденного за период до трех лет, принудительных работ на срок до пяти лет либо лишения свободы на тот же срок. Такое же наказание будет грозить за контрабанду культурных ценностей в крупном размере, особо ценных диких животных, водных биологических ресурсов, растений и грибов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ.

Действующее наказание до семи лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей предлагается распространить на преступления, связанные с контрабандой сильнодействующих и ядовитых, взрывчатых, радиоактивных веществ, ядерных материалов, огнестрельного оружия и другого вооружения, военной техники.

Корреспондирующие изменения вносятся также в Уголовно-процессуальный кодекс РФ. Устанавливается также, что, таможенные органы и пограничные органы ФСБ наделяются правом производства дознания по указанным уголовным делам.