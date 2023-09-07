В Казахстане согласовали проведение концертов Галкина

Организатор мероприятий в Казахстане Алексей Пучков сообщил, что в Астане концерт пройдет в Центральном концертном зале "Казахстан" 8 октября, в Алма-Ате - во Дворце республики 9 октября

АСТАНА, 7 сентября. /ТАСС/. Власти Астаны и Алма-Аты одобрили проведение в начале октября концертов артиста Максима Галкина (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщил продюсер, организатор мероприятий в Казахстане Алексей Пучков.

"Концерты Максима Галкина в Казахстане все-таки состоятся", - написал в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

По его словам, в Астане концерт пройдет в Центральном концертном зале "Казахстан" 8 октября, в Алма-Ате - во Дворце республики 9 октября.

На минувшей неделе Галкин опубликовал видео в Instagram (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), в котором утверждал, что в Казахстане "на государственном уровне" препятствуют проведению его концертов в Астане и Алма-Ате. Артист пояснил, что он и организаторы несколько месяцев "бьются" за проведение концертов.

Позже в управлении культуры Астаны информировали, что в Центральном концертном зале "Казахстан" 8 октября изначально планировался концерт ко Дню учителя, в связи с чем организаторам выступления Галкина было рекомендовано выбрать другие даты или здание. Однако позже посвященное Дню учителя мероприятие было решено провести на иной площадке, поэтому власти города выразили готовность повторно рассмотреть заявку на проведение вечера Галкина.