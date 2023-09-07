Weibo удалила 80 аккаунтов о криптовалютах с 640 млн подписчиков

По сведениям газеты South China Morning Post, решение может быть связано с ужесточением политики властей Китая в отношении криптовалют

ГОНКОНГ, 7 сентября. /ТАСС/. Администрация социальной сети Weibo удалила аккаунты 80 специализирующихся на криптовалютах блогеров с общим числом подписчиков по меньшей мере 640 млн. Как сообщила гонконгская газета South China Morning Post, это может быть связано с ужесточением политики властей Китая в отношении криптовалют.

По данным газеты, каждый из удаленных аккаунтов имел по меньшей мере 8 млн подписчиков. Как сообщила администрация Weibo, владельцы аккаунтов нарушили правила социальной сети, которые запрещают торговлю и спекуляцию виртуальными активами и их популяризацию. Кроме того, администрация указала, что продолжит уделять внимание жалобам пользователей по поводу распространения информации о незаконной торговле виртуальными валютами.

Газета отмечает, что в августе прошлого года китайский регулятор в сфере киберпространства предписал удалить 51 тыс. постов в социальных сетях и 12 тыс. аккаунтов, сайтов и блогов о криптовалютах. Тогда эта мера коснулась Weibo и китайского поискового сервиса Baidu.

Власти Китая начали широкую компанию по борьбе с освещающими криптовалюты блогерами в 2019 году. Как указывает South China Morning Post, тогда в Weibo были удалены страницы двух известных работающих в этой сфере китайских бизнесменов - сооснователя крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance И Хэ и создателя блокчейн-платформы TRON Джастина Суня (китайское имя - Сунь Юйчэнь). После этого многие работающие в сфере криптовалют компании и бизнесмены покинули материковый Китай и переехали в Гонконг.

Правительство КНР поэтапно ограничивает криптовалютный бизнес с 2013 года, когда Народный банк Китая (центробанк) запретил финансовым институтам осуществлять операции с криптовалютами, продавать такие активы и владеть ими. После этого регуляторы также запретили майнинг - добычу криптовалюты при помощи вычислительного оборудования для обработки транзакций.

В новость внесена правка (21:46 мск) - передается с исправлением в первом абзаце, верно - 640 млн человек.