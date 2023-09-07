Глава Дагестана опроверг угрозу экологии на месте строительства мусорных полигонов

Три мусоросортировочных комплекса строятся в Хасавюртовском, Дербентском и Карабудахкентском районах региона

МАХАЧКАЛА, 7 сентября. /ТАСС/. Три строящихся мусорных полигона в Дагестане прошли экологическую экспертизу. Их строительство не несет угрозы для природных памятников, сообщил глава региона Сергей Меликов во время презентации системы ТКО на территории региона.

Ранее местные жители разместили в интернете видео, где требовали остановить строительство полигона, потому что недалеко от выбранной территории - в 8 км - находится самый большой в Европе песчаный бархан Сарыкум, где обитают редкие виды животных.

"Ни маковому полю, ни Сары-Куму - природному памятнику федерального значения - ничто не угрожает. Если бы это было не так, мы бы никогда не прошли федеральную экологическую экспертизу", - сообщил Меликов, которого цитирует пресс-служба главы региона.

По словам директора по технологиям Российского экологического оператора Олега Шияновского, возводимые полигоны "в корне отличаются от привычных свалок".

"Это не свалка, это высокотехнологичный безопасный объект. Он позволяет минимизировать влияние на почву и воздух, снижает риск возгораний. Это уникальный проект, которых по стране немного. Дагестан сейчас получает опыт реализации мировых практик", - сказал Шияновский.

Три мусоросортировочных комплекса строятся в Хасавюртовском, Дербентском и Карабудахкентском районах Дагестана. Финансирование предусмотрено в рамках федерального проекта "Комплексная система обращения с отходами" национального проекта "Экология" в период с 2022 по 2024 годы.