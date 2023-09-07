На Краснопресненской набережной в центре Москвы обновили асфальт

Работы проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства завершили работы по замене дорожного покрытия на одном из объектов улично-дорожной сети в центре столицы - Краснопресненской набережной. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Всего отремонтировали более 21 тыс. кв. м асфальта на участке от Третьего транспортного кольца до моста "Багратион". Последний раз аналогичные работы проводились в 2018 году, за прошедшее время из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры образовалась колейность, которая могла негативно повлиять на безопасность дорожного движения. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна. Ремонт проводили преимущественно ночью с частичным перекрытием движения, в ближайшее время нанесем дорожную разметку", - сказал он.

Он добавил, что всего в этом году планируется заменить более 23 млн кв. м асфальта на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах.