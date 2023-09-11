Сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". Видеотрансляция

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". В мероприятии принимают участие:
- Ректор, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров
- Ректор, Дальневосточный федеральный университет Борис Коробец
- Венчурный партнер, Венчурный фонд "Восход" Артур Мартиросов
- Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева
- Исполняющий обязанности ректора, Сахалинский государственный университет Александр Самардак
- Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
- Директор центра развития аграрного образования, компания Иннопрактика Ирина Жукова
Модератором выступает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.
Участники сессии обсудят, в частности, программу академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток" и ее влияние на трансформацию университетов.