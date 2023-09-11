Сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". Видеотрансляция

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". В мероприятии принимают участие:

Ректор, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров

Ректор, Дальневосточный федеральный университет Борис Коробец

Венчурный партнер, Венчурный фонд "Восход" Артур Мартиросов

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева

Исполняющий обязанности ректора, Сахалинский государственный университет Александр Самардак

Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков

Директор центра развития аграрного образования, компания Иннопрактика Ирина Жукова

Модератором выступает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Участники сессии обсудят, в частности, программу академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток" и ее влияние на трансформацию университетов.