Сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". Видеотрансляция

Росконгресс

В рамках Восточного экономического форума проходит сессия "Высшее образование: какой будет Россия завтра?". В мероприятии принимают участие:

  • Ректор, Морской государственный университет имени адмирала Г.И. Невельского Денис Буров
  • Ректор, Дальневосточный федеральный университет Борис Коробец
  • Венчурный партнер, Венчурный фонд "Восход" Артур Мартиросов
  • Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвира Нургалиева
  • Исполняющий обязанности ректора, Сахалинский государственный университет Александр Самардак
  • Министр науки и высшего образования Российской Федерации Валерий Фальков
  • Директор центра развития аграрного образования, компания Иннопрактика Ирина Жукова

Модератором выступает ректор Южного федерального университета Инна Шевченко.

Участники сессии обсудят, в частности, программу академического лидерства "Приоритет-2030. Дальний Восток" и ее влияние на трансформацию университетов.

Теги:
Восточный экономический форум
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