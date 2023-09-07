В Госдуму внесли законопроект о выплате компенсации детям погибших сотрудников СК

Документом также предлагается исключать из Следственного комитета погибшего сотрудника с даты, указанной в его свидетельстве о смерти

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о выплате компенсации ребенку сотрудника Следственного комитета, родившемуся после его гибели (смерти). Документ размещен в думской базе данных.

Законопроект предполагает изменения в статьи 33 и 36 закона "О Следственном комитете Российской Федерации". Действующими нормами предусмотрено, что компенсации выплачиваются только членам семьи умершего сотрудника, находившимся на его иждивении. "Из этого следует, что дети, родившиеся после его смерти, не могут считаться находившимися на иждивении и формально права на получение компенсации не имеют, что нарушает их права и законные интересы, а также противоречит общему смыслу данной нормы", - поясняется в документе.

"В целях урегулирования данного пробела предлагается дополнить часть 6 статьи 36 федерального закона новым положением, предусматривающим отнесение к членам семьи погибшего (умершего) сотрудника, имеющим право на выплату компенсации, его детей, родившихся после его гибели (смерти), в отношении которых отцовство установлено", - говорится в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предлагается исключать из Следственного комитета погибшего (умершего) сотрудника с даты, указанной в его свидетельстве о смерти. Сейчас сотрудник исключается из ведомства на следующий день после гибели (смерти), в то время как трудовой договор с ним прекращается в тот же день.