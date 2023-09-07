МИД Абхазии и "Иннопрактика" из РФ будут сотрудничать в сферах биотехнологии и образования

Делегация "Иннопрактики" приняла приглашение посетить Абхазию с рабочим визитом

СУХУМ, 7 сентября. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Абхазии и российский институт развития "Иннопрактика" договорились сотрудничать в сферах агро- и биотехнологии, образования, культуры и информационной политики. Об этом сообщила пресс-служба МИД республики в четверг.

"В Медиацентре МИД Абхазии прошли онлайн-консультации с представителями института развития "Иннопрактика", с абхазской стороны в них участвовали первый вице-премьер, министр сельского хозяйства Беслан Джопуа, министр иностранных дел Инал Ардзинба, министр культуры Даур Кове. По итогам совещания согласовано создание рабочих групп по трем направлениям: агро- и биотехнологии; культура, информационная политика; молодые лидеры и образование. Стороны договорились о продолжении диалога по каждому из направлений", - говорится в сообщении.

Как отметил Ардзинба, для республики имеет особое значение развитие международного сотрудничества в этих областях, а также в сферах проведения аналитических исследований, развития человеческого капитала и реализации образовательных проектов. Первый заместитель генерального директора института развития "Иннопрактика" Наталья Попова выразила готовность к развитию партнерских отношений с Республикой Абхазия.

Делегация "Иннопрактики" приняла приглашение посетить Республику Абхазия с рабочим визитом.