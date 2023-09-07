В Пресненском районе Москвы после открытия проспекта Багратиона изменится схема движения

Со Смоленской набережной можно будет повернуть в Проточный переулок

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Схема движения транспорта в районе делового центра "Москва-Сити", на Краснопресненской и Смоленской набережных в Москве изменится с открытием проспекта Багратиона - северного дублера Кутузовского проспекта, которое запланировано в сентябре. Об этом сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Со Смоленской набережной теперь можно будет повернуть в Проточный переулок. Здесь появится новый поворот со светофором. Это позволит разгрузить движение на Новом Арбате. Появятся дополнительные полосы для поворота с Краснопресненской набережной на улицу 1905 года и на съезд к улице Новый Арбат", - указано в публикации.

Отмечается, что съезд с внутренней стороны Третьего транспортного кольца на Тестовскую улицу, 1-й Красногвардейский проезд и Шмитовский проезд закрывается. Теперь он будет вести только в "Москва-Сити" через улицу Эрисмана и на проспект Багратиона.

"Просим вас планировать маршрут с учетом изменений и обращать внимание на дорожные знаки", - заключили в департаменте транспорта.